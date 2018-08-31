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31 Август, 2018


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ФАС не хочет повышать тарифы на ЖКХ

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в: Новости
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Антимонопольщики не согласны с проектом Минэкономики

Фото: википедия

Представители Минэкономики планируют повысить тарифы на ЖКХ для россиян более чем на 4% в 2019 году, но с проектом ведомства не согласны в Федеральной антимонопольной службе, пишет «Коммерсант».

Министерство считает, что тарифы следует поднимать в два этапа. Первый – с 1 января, тогда тарифы поднимут на 1,7%. Второй – с 1 июля, ЖКХ подрастет еще на 2,4%.

Глава ФАС Игорь Артемьев подчеркивает, что в 2/3 российских регионов тарифы ЖКХ к настоящему моменту уже превысили экономически обоснованный уровень.

Антимонопольщики согласны на индексацию выплат, но только в тех регионах, где тарифы ниже определенного уровня.

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