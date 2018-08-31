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31 Август, 2018


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Определилась причина массового отправления в гостинице «Прибалтийская»

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в: Новости
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Роспотребнадзор назвал причину отправления участников молодежного конгресса в «Прибалтийской»

Фото: википедия

Представители Роспотребнадзора по Санкт-Петербурга заявили, что у отравившихся в гостинице «Прибалтийская» участников молодежного конгресса «Росатома» нашли норовирус, пишет «АБН».

Аналогичный вирус обнаружили и у работников аутосорсинговой компании. В отношении организации проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, пока сотрудники отстранены от работы.

Продукцию из ресторана отправили на лабораторную экспертизу, в самом помещении проводят заключительную дезинфекцию.

Напомним, 29 августа к больницу с жалобами на плохое самочувствие и резкую боль в животе обратились почти три десятка участников форума «Росатома». Врачи диагностировали 15 случаев кишечной инфекции.

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