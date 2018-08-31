Погода на выходных не порадует петербуржцев

В Петербурге осень начнется с дождей

Синоптики совсем не порадовали жителей и гостей Санкт-Петербурга своим прогнозом на ближайшие выходные, которые станут по-настоящему осенними.

Сегодня, 31 августа, в Северной столице туман, но без осадков. Воздух прогреется до +22 градусов, но уже завтра, 1 сентября, ожидаются осадки.

По данным городского Гидрометцентра, в День знаний город накроет утренним туманом и пройдут дожди. Впрочем, будет тепло, до +23 градусов.

В воскресенье, 2 сентября, погода существенно не изменится. Вновь туман, вновь дожди и около +22 градусов.