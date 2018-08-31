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31 Август, 2018


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В Ленобласти будут активнее солить при уборке дорог зимой

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в: Новости
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У города и области разные представления о прекрасном – пока в городе царит белоснежная зима, в области граждан ждет коричневая жижа

Власти Ленобласти решили не перенимать опыт Петербурга по уборке города в зимний период без использования соли, портящей обувь граждан и лакокрасочное покрытие автомобилей. С этого года область полностью откажется от песко-соляной смеси, которая применяется в Петербурге, в пользу солевых растворов.

Как говорят в правительстве региона – дорожным предприятиям важен в первую очередь быстрый эффект от соли, особенно важно во время обильных снегопадов или резких перепадов температур. «За счет вязкой консистенции реагент равномерно распределяется по всей протяженности обрабатываемого участка и улучшает сцепление шин с дорогой. Растворяя снег, влажная соль не позволяет образовываться наледи на асфальте, что, в свою очередь, влияет на безопасное движение автомобилей.  Благодаря использованию малого количества соли, жидкий раствор намного безопаснее для окружающей среды», — говорят в дорожном комитете.

Пилотный проект будет реализован этой зимой на областных трассах с интенсивным движением во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Для этого в местных дорожных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлениях появятся специальные солевые установки.

В правительстве отмечают, что будет использоваться 23% Натрийхлора, в песко-соляной смеси соли было почти 50%.

Отметим, что Комитет по благоустройству Смольного клянется, что доля соли в городской смеси составляет не более 5%.

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