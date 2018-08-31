жк днепропетровская 37 квартиры

31 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Власти Ленобласти отрегулировали движение в Буграх новым светофором

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Левый поворот в сторону «Проспекта Просвещения» существенно упростится

правительство Ленобласти

Областное ГКУ «Ленавтодор» установил светофор на перекрестке Гаражного проезда и Шоссейной улицы в Буграх. Как говорят в учреждении, это позволит безопасно выполнять левый поворот автобусам №441, которые с 1 сентября будут курсировать между Буграми и станцией метро «Проспект Просвещения».

Сегодня автобусы выполнят первый пробный заезд по новой трассе. Пока в Бугры будут заезжать три ПАЗа, однако уже через две недели количество машин может быть увеличено: управление по транспорту Ленобласти проведет мониторинг пассажиропотока.

Интервал движения транспорта составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Стоимость проезда от улицы Тихая до станции метро «Проспект Просвещения» составляет 34 рубля.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X