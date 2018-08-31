Власти Ленобласти отрегулировали движение в Буграх новым светофором

Левый поворот в сторону «Проспекта Просвещения» существенно упростится

Областное ГКУ «Ленавтодор» установил светофор на перекрестке Гаражного проезда и Шоссейной улицы в Буграх. Как говорят в учреждении, это позволит безопасно выполнять левый поворот автобусам №441, которые с 1 сентября будут курсировать между Буграми и станцией метро «Проспект Просвещения».

Сегодня автобусы выполнят первый пробный заезд по новой трассе. Пока в Бугры будут заезжать три ПАЗа, однако уже через две недели количество машин может быть увеличено: управление по транспорту Ленобласти проведет мониторинг пассажиропотока.

Интервал движения транспорта составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Стоимость проезда от улицы Тихая до станции метро «Проспект Просвещения» составляет 34 рубля.