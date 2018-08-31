Маршрут троллейбуса №43 изменится с понедельника

В Петербурге с 3 сентября троллейбус №43 меняет маршрут

В понедельник, 3 сентября, в Санкт-Петербурге изменится маршрут троллейбуса №43, сообщает «Горэлектротранс».

По данным организации, теперь транспорт пойдет до станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

В этот же день на линию выходят новые электробусы с динамической подзарядкой. Этот транспорт будет следовать по продленной трассе по Российскому проспекту, где нет контактной сети.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября в Петербурге изменится дорожное движение возле Казанского собора. Посадочную площадку для общественного транспорта решили удлинить.