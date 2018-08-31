Новый зоопарк не появится в Ржевском лесопарке

Власти Петербурге не будут строить зоопарк на Ржевке

Строительство нового зоопарка на территории Ржевского лесопарка не входит в планы властей Северной столицы. Об этом сообщает «АБН» со ссылкой на глава комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

Подобная идея, по словам Бабюк, больше не рассматривается.

Ранее Управление инвестиций предложили изменить 90 гектаров земли в Ржевском лесопарке под территории зоопарка. Проект моментально раскритиковали градозащитники.

Новый зоопарк в городе на Неве не могут построить в течение 30 лет. Одно время его планировали разместить в Юнтолово, но проект был отменен.