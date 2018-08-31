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31 Август, 2018


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Албин остановил снос исторического флигеля на улице Репина

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в: Новости
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Флигель во дворе НИИ Океанологии пока остается на месте

Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что власти приостановили снос исторического флигеля во дворе НИИ Океанологии по улице Репина.

Албин подчеркивает, что у руководства организации есть документы для официального сноса флигеля, но здание специалисты советуют сохранить. В скором времени эксперты должны обсудить механизмы, с помощью которых можно спасти флигель.

Напомним, что здание флигеля XVIII века, которое связывают с художником Павлом Филоновым, не так давно было признано аварийным и его решили снести.

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