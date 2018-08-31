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31 Август, 2018


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Главный синоптики Петербурга назвал самый теплый день лета-2018

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в: Новости
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Александр Колесов поделился статистикой уходящего петербургского лета

Фото: википедия

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что лето-2018 года для Санкт-Петербурга стало очень теплым, но далеко не экстремальным. Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Экстремальным до сих пор считается лето 2010 года, которое мы вряд ли сможем перекрыть», — утверждает специалиста.

Он также добавил, что в июне вообще не было дней с температурой под +30 градусов, в июле таких дней было три, а в августе – четыре. Самым жарким днем уходящего лето эксперт назвал 10 августа.

В этот день температура добралась до отметки в 31,7 градусов.

Колесов также добавил, что лето было сухим, но не засушливым. Осадков выпало 82% от нормы.

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