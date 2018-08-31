Китайский инвестор может отказаться от строительства комплекса в Красносельском районе

Конгрессно-выставочный комплекс в Петербурге может остаться без инвестора

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ходе чтений по проекту бюджета на 2019 год в ЗакСе Санкт-Петербурга заявила, что китайский инвестор «Хуа бао» может отказаться от строительства в Красносельском районе города конгрессно-выставочного комплекса, пишет «Фонтанка».

Она отметила, что сейчас власти проводят исследование расходов, которые потребуются на рекультивирование свалки, расположенной на участке. По результатам экспертизы, инвестор может покинуть проект.

В этом случае Смольному придется думать, как реализовать стройку за счет бюджета. Сами работы по рекультивации могут занять около 1,5 лет.

Комплекс должен был появится на улице Маршала Казакова. По словам Бабюк, объем инвестиций в проект составит 16 миллиардов рублей.