Петербургские синоптики дали прогноз на сентябрь

Александр Колесов порадовал школьников и их родителей прогнозом на ближайшие дни

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов вышел из отпуска и дал свою первую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о предстоящей погоде на сентябрь-2018, пишет «Петербургский дневник».

По словам эксперта, День знаний будет дождливым, но только во второй половине дня. Во время утренних линеек осадков не ожидается, а воздух прогреется до +15 градусов. Ветра практически не будет.

Колесов также уточнил, что теплым будет не только первое число, но и весь сентябрь. Особенных температурных рекордов можно ждать в первой декаде месяца.

Ранее Александр Колесова подвел итог лета-2018 и назвал самый жаркий день.