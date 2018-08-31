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31 Август, 2018


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Петербургские синоптики дали прогноз на сентябрь

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в: Новости
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Александр Колесов порадовал школьников и их родителей прогнозом на ближайшие дни

Фото: википедия

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов вышел из отпуска и дал свою первую пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о предстоящей погоде на сентябрь-2018, пишет «Петербургский дневник».

По словам эксперта, День знаний будет дождливым, но только во второй половине дня. Во время утренних линеек осадков не ожидается, а воздух прогреется до +15 градусов. Ветра практически не будет.

Колесов также уточнил, что теплым будет не только первое число, но и весь сентябрь. Особенных температурных рекордов можно ждать в первой декаде месяца.

Ранее Александр Колесова подвел итог лета-2018 и назвал самый жаркий день.

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