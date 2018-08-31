Смольный выбрал подрядчика на предпроект метро в Кудрово

Условия для строительства ветки в Ленинградскую область изучит «Ленметрогипротранс»

НИИ «Ленметрогипротранс» выиграл смольнинский конкурс на право изготовить предпроект строительства участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово с электродепо «Правобережное», следует из данный сайта госзакупок.

За 44,2 млн рублей (компания на аукционе была в гордом одиночестве и снизила цену всего на 200 тыс. рублей) институт должен провести оценку инженерно-геологических условий строительства, подготовить характеристику градостроительных условий, собрать информацию обо всех попадающих в зону строительства землях. Также проектировщики оценят пассажиропоток линии и стоимость строительства. Работы нужно закончить до 22 марта 2019 года.

Напомним, в апреле 2018 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал построить метро в Кудрово не позднее 2025 года. Позже замглавы КРТИ Михаил Королев говорил, что на стройплощадку будущему генподрядчику нужно выйти не позже 2022 года.

Одновременно власти Ленобласти ищут место под размещение вестибюля станции и депо. Ожидается, что вестибюль станет частью ТПУ «Кудрово», проект которого был утвержден на Градсовете области со второго раза.

Отметим, что скоро власти Ленобласти вместе с администрацией Заневского городского поселения начнут процесс определения и резервирования земельных участков для строительства депо петербургского метрополитена и вестибюлей станции «Янино».