Хостел, незаконно простоявший 10 лет в Петергофе, решили снести

Суд постановил снести незаконный хостел на территории Петергофа

В Петергофе решили снести незаконный двухэтажный хостел, который был построен к зданию овощехранилища на улице Первого мая. Его не замечали десять лет, но теперь Госстройнадзор уберет постройку по решению суда, пишут «Невские новости».

Хозяин хостела подтвердил, что постройка была возведена незаконно, но также добавил, что она «не создает угрозу жизни и здоровья граждан», поэтому соответствует основным требования строительства. Снос здания предприниматель попросил отменить, но срок исковый давности упущен.

Предприниматель также получил штраф в 6 тысяч рублей и постановление суда о сносе хостела.