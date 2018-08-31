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31 Август, 2018


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Движение на развязке КАД с ЗСД и Дачным ограничат на три недели

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в: Новости
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На кольцевой магистрали Санкт-Петербурга вводятся новые ограничения движения

Фото: википедия

С 3 сентября на КАД для устранения колейности вводятся ограничения движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектам. Там будут заблокированы два съезда.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать до 24 сентября. На это время перекроют одну полосу на съездах КАД с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с Предпортовой улицы на Дачный проспект.

По оставшимся полосам будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее сообщалось, что въезд на КАД с Витебского проспекта будет заблокирован в течение трех дней.

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