Движение на развязке КАД с ЗСД и Дачным ограничат на три недели

На кольцевой магистрали Санкт-Петербурга вводятся новые ограничения движения

С 3 сентября на КАД для устранения колейности вводятся ограничения движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектам. Там будут заблокированы два съезда.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать до 24 сентября. На это время перекроют одну полосу на съездах КАД с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с Предпортовой улицы на Дачный проспект.

По оставшимся полосам будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее сообщалось, что въезд на КАД с Витебского проспекта будет заблокирован в течение трех дней.