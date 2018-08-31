Движение на развязке КАД с ЗСД и Дачным ограничат на три недели

На кольцевой магистрали Санкт-Петербурга вводятся новые ограничения движения
С 3 сентября на КАД для устранения колейности вводятся ограничения движения на транспортной развязке КАД в узле пересечения с ЗСД и Дачным проспектам. Там будут заблокированы два съезда.
Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать до 24 сентября. На это время перекроют одну полосу на съездах КАД с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с Предпортовой улицы на Дачный проспект.
По оставшимся полосам будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать удобный маршрут.
Ранее сообщалось, что въезд на КАД с Витебского проспекта будет заблокирован в течение трех дней.