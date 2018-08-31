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31 Август, 2018


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Проезд поездов на «красной» ветке метро был закрыт 20 минут

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в: Новости
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Еще один коллапс случился в петербургском метро в пятницу

Фото: wikimedia.com

Днем в пятницу, 31 августа, в петербургском метрополитене более 20 минут был закрыт участок между станциями «красной» ветки «Площадь Восстания» — «Нарвская», рассказали в пресс-службе подземки.

Движение составов по остановили в 13:34. Поезда шли только от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов» и от «Девятнико» до «Площади Восстания».

По словам представителей метрополитена, участок некоторое время пустовал по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что утром на станции метро «Чернышевская» сломался поезд. Движение было восстановлено в течение 5 минут.

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