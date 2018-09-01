Дороги на проспекте Большевиков починили досками

В Невском районе Петербурге яму на асфальте закрыли фанерой

В Санкт-Петербурге весьма необычным образом решили проблемы разбитых дорог. В Невском районе города яму на асфальте просто залатали досками. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На опубликованных фотографиях видно, что разбитые участки асфальта в районе дома №2 по проспекту Большевиков закрыты кусками фанеры. Снимки были сделаны у универсама «Невский».

Кстати, доски по указанному участку не просто уложили на дорогу, но и закрепили шурупами. Возможно, чтобы избежать их кражи.