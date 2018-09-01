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01 Сентябрь, 2018


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Сотрудники «Водоканала» нашли малышей-жирбергов

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в: Новости
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Малышей-жирбергов обнаружили в петербургской канализации

Фото: пресс-служба ГУП «Водоканал Петербурга»

Сотрудники «Водоканала» Санкт-Петербурга обнаружили в городской канализации маленьких жирбергов 0 плотную жировую массу, пишет «Росбалт».

Весьма необычную субстанцию достали из труб на проспекте Косыгина и на проспекте Сизова. Специалисты предполагают, что местные жители регулярно сливали в раковины и унитазы жировые отходы.

Жирберг – плотная смесь нерастворимых жировых образований, которые застывают в канализационных трубах. К ней «притягиваются» тряпки и другой мусор. Такие заторы увеличиваются и могут полностью закупорить сети водоотведения. Сам термин появился в 2017 году, когда в канализации Лондона нашли жирберг массой в 130 тонн.

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