Албин назвал приоритетное направление в строительстве Петербурга

Игорь Албин поздравил петербуржцев с Днем знаний

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин через социальные сети поздравил петербуржцев с Днем знаний, а также заверит, что строительство социальных объектов, к примеру, школ, в 2018 году станет для Смольного приоритетным направлением.

Он также добавил, что до конце года в Северной столице появятся три новые школы на 2,75 тысячи мест и 12 детских садов для 2 тысяч совсем еще юных горожан.

«Сегодняшние темпы далеки от идеальных, но строители города в последние несколько лет не раз доказывали, что способны к мобилизации даже на самых сложных объектах», — пишет Албин в Facebook.

При этом он также отметил, что ближайший год в плане строительства для города стане «прорывным».