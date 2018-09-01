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01 Сентябрь, 2018


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Албин назвал приоритетное направление в строительстве Петербурга

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в: Новости
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Игорь Албин поздравил петербуржцев с Днем знаний

Албин
Источник: smigid.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин через социальные сети поздравил петербуржцев с Днем знаний, а также заверит, что строительство социальных объектов, к примеру, школ, в 2018 году станет для Смольного приоритетным направлением.

Он также добавил, что до конце года в Северной столице появятся три новые школы на 2,75 тысячи мест и 12 детских садов для 2 тысяч совсем еще юных горожан.

«Сегодняшние темпы далеки от идеальных, но строители города в последние несколько лет не раз доказывали, что способны к мобилизации даже на самых сложных объектах», — пишет Албин в Facebook.

При этом он также отметил, что ближайший год в плане строительства для города стане «прорывным».

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