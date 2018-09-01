В Петербурге открыли школу с футбольным полем и бассейнами

Новая петербургская школа открылась в Невском районе города

В субботу, 1 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга открылась новая школа под номером 691 с углубленным изучением иностранных языков. В ней первый звонок услышали 750 учеников, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Учебное заведение реализует культурно-образовательные проекты совместно с Хорватией и Францией, а на ее открытие приехал вице-губернатор города Владимир Кириллов.

«Правительство города ставит главной задачей образовательную систему. 10% потенциала всех знаний, которые есть у нас в России, приходится на Санкт-Петербург», — сказал Кириллов в своей речи.

Школу назвали «Невской». В ней будут учиться дети с ограниченными возможностями, для них создана все необходимые условия. Также в этой школе есть футбольные и баскетбольные поля, а также два бассейна и два больших спортивных зала.