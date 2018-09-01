Вице-губернаторы проверили ремонт больниц Петербурга

Албин и Митянина совершили рабочую поездку по объектам здравоохранения

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Игорь Албин и Анна Митянина совершили рабочую поездка в две городские больницу, чтобы проверить работы по реконструкции и ремонту отдельных корпусов, пишет «Мойка78».

Проверку провели в СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» (ул. Чугунная, д.46, лит. А, корп. 152) и СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2» (Учебный пер., д.5 лит. Б).

В больнице Святого Луки уже закончили капитальный ремонт на четвертом этаже. Реконструкция пятого этажа учреждения оценивается в 186,8 миллионов рублей. Еще 789 миллионов требуется на оснащение больницы оборудованием.

В другой больнице проверили капитальный ремонт пищеблока. Албин и Митянина обсудили с главным врачом больницы приоритетные вопросы ремонта и обещали рассмотреть их в профильных комитетах.