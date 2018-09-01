Дождь из клопов прошел на намывных территория Васильевского острова

Жители намывных территорий Васильевского острова жалуются на нашествие клопов

Жители намывных территорий Васильевского острова жалуются через социальные сети на нашествие клопов. По их словам, насекомые валяться в квартиры прямо из вентиляционных труб, сообщает телеканал «Piter.TV».

Один из петербуржцев написал, что клопы падают ему прямо в ванну, а затем не могут оттуда выбраться. Кровососущих гадов вылавливают и на кухне.

Отмечается, что в июне 2018 года вице-губернатор Игорь Албин уже проверял стройку на намыве. Тогда выяснилось, что придомовые территории были не обустроены. Школы, больницы и детские сады построены не были, с будущий сквер заняли парковки.