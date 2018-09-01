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01 Сентябрь, 2018


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Дождь из клопов прошел на намывных территория Васильевского острова

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в: Новости
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Жители намывных территорий Васильевского острова жалуются на нашествие клопов

Фото: pixabay.com

Жители намывных территорий Васильевского острова жалуются через социальные сети на нашествие клопов. По их словам, насекомые валяться в квартиры прямо из вентиляционных труб, сообщает телеканал «Piter.TV».

Один из петербуржцев написал, что клопы падают ему прямо в ванну, а затем не могут оттуда выбраться. Кровососущих гадов вылавливают и на кухне.

Отмечается, что в июне 2018 года вице-губернатор Игорь Албин уже проверял стройку на намыве. Тогда выяснилось, что придомовые территории были не обустроены. Школы, больницы и детские сады построены не были, с будущий сквер заняли парковки.

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