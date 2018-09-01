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01 Сентябрь, 2018


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В Петербурге прошла акция по раздельному сбору мусора

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в: Новости
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Пять тысяч петербуржцев поучаствовали в акции по раздельному сбору мусора

Фото: википедия

В августе 2018 года в акции по раздельному сбору мусора поучаствовали около 5 тысяч жителей Санкт-Петербурга, пишет «Мойка78».

За это время на переработку сдали 769 мешков со стеклом, 981 мешок с пластиковыми бутылками и 205 мешков консервных банок. Всего было собрано около 2,5 тонн макулатуры.

Сегодня, 1 сентября, в 15 районах Петербурга проходит очередная аналогичная акция. Она проводится на Бумажной улице между домами №4 и №8 и в Красносельском районе на улице Котина.

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