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01 Сентябрь, 2018


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В Кронштадте открылся детский сад на 150 мест

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в: Новости
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В День знаний в Кронштадте открылся новый детский сад

Фото: pixnio.com

В Кронштадте сегодня, 1 сентября, на Флотской улице открывается новый детский сад на 150 мест. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на районные власти.

По словам главы администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, новый детский сад позволит полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения города.

«Детский сад смогут посещать не только дети жителей района, но и дети военнослужащих воинских частей Балтийского флота, дислоцированных в Кронштадте», — добавил он.

В детский сад закупили новую мебель и оборудование для обучения. На территории учреждения построены шесть прогулочных площадок с игровым оборудованием и одна спортивная площадка.

Помимо обычных дошкольных групп открываются ясельные группы на 75 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

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