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03 Сентябрь, 2018


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32 авиамаршрута получат субсидии от властей Петербурга

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в: Новости
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Смольный решил субсидировать 32 авиамаршрута

Фото: pixabay.com

Комитет по транспорту Северной столицы утвердил перечень авиамаршрутов, который получат от города субсидии. Об этом сообщает «MR7».

Речь идет о маршрута с вылетом из Северной столицы в следующие города: Апатиты, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Владимир, Вологда, Воронеж, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Калуга, Киров, Кострома, Курск, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Псков, Саранск, Саратов, Соловки, Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Чебоксары, Череповец и Ярославль.

Следует добавить, что субсидирование ждет только перевозки экономклассом.

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