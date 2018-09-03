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03 Сентябрь, 2018


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Георгий Полтавченко открыл в Петербурге новый спорткомплекс

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в: Новости
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Губернатор открыл спорткомплекс в медуниверситете имени Мечникова

kommersant.ru

В воскресенье, 2 сентября, Петербургский Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова получил новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Его торжественно открыл губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Спорткомплекс организован при федеральной поддержке. Он получил бассейн, который оборудован чашей из нержавеющей стали и современной системой очистки воды.

«Новый бассейн станет важной частью инфраструктуры университета и центром здорового образа жизни. Здесь будут заниматься не только учащиеся и преподаватели вуза, но также школьники и жители Красногвардейского района», — цитируют Полтавченко «Невские новости».

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