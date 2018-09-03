СПбГУ не станет продавать исторические здания

Исторические здания, принадлежащие СПбГУ, останутся у университета при переезде

Переезд Санкт-Петербургского государственного университета в единый кампус не станет поводом для продажи исторических зданий, которые в настоящий момент находятся в ведомстве университета, отмечает «MR7» со ссылкой на представителей вуза.

Эта тема поднималась в Сочи на встрече президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра «Сириус». Тогда глава государства сказал, что продажа исторических зданий невозможна.

В университете эту информацию подтвердили, отметив, что распорядителем имущества учреждения является Федеральное агентство по управлению государственный имуществом, а также администрация города на Неве. Поэтому правомочия в этом вопросе у СПбГУ ограничены.