жк днепропетровская 37 евродвушка

03 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

СПбГУ не станет продавать исторические здания

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Исторические здания, принадлежащие СПбГУ, останутся у университета при переезде

Фото: википедия

Переезд Санкт-Петербургского государственного университета в единый кампус не станет поводом для продажи исторических зданий, которые в настоящий момент находятся в ведомстве университета, отмечает «MR7» со ссылкой на представителей вуза.

Эта тема поднималась в Сочи на встрече президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра «Сириус». Тогда глава государства сказал, что продажа исторических зданий невозможна.

В университете эту информацию подтвердили, отметив, что распорядителем имущества учреждения является Федеральное агентство по управлению государственный имуществом, а также администрация города на Неве. Поэтому правомочия в этом вопросе у СПбГУ ограничены.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X