Сквер имени Сергея Довлатова обзавелся памятной табличкой

Памятную табличку установили в сквере Довлатов на Загородном проспекте

В воскресенье, 2 сентября, в сквере на Загородном проспекте в Петербурге, который получил имя Сергея Довлатова, установили памятную табличку. Об этом пишет «Фонтанка».

Журналистам об установке таблички рассказал депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

Он также отметил, что в городе практически нет памятных табличек и комитет по градостроительству теперь планирует заняться регламентом по их установке.

Также следует добавить, что табличка у сквера Довлатова была сделана за счет средств инициатора установки. Никаких дополнительных финансовых вливаний она не потребовала.