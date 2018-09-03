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03 Сентябрь, 2018


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Сквер имени Сергея Довлатова обзавелся памятной табличкой

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в: Новости
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Памятную табличку установили в сквере Довлатов на Загородном проспекте

Фото: Вера Соколинская/ВК

В воскресенье, 2 сентября, в сквере на Загородном проспекте в Петербурге, который получил имя Сергея Довлатова, установили памятную табличку. Об этом пишет «Фонтанка».

Журналистам об установке таблички рассказал депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

Он также отметил, что в городе практически нет памятных табличек и комитет по градостроительству теперь планирует заняться регламентом по их установке.

Также следует добавить, что табличка у сквера Довлатова была сделана за счет средств инициатора установки. Никаких дополнительных финансовых вливаний она не потребовала.

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