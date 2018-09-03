Петербуржцы несколько дней не могут вернутся домой из Болгарии

Чартерный рейс из Болгарии в Петербург отменили

Два десятка жителей Северной столицы последние несколько дней не могут вернуться домой из болгарского аэропорта Бургас, сообщает «78».

По данным издания, чартерный рейс, на который у петербуржцев уже куплены билеты, был отменен по решению самого авиаперевозчика.

Факт отмены рейса в сервисе онлайн-бронирования подтвердили, пообещав вернуть путешественникам деньги за билеты. Впрочем, сейчас туристам нужно приобретать новые билеты самостоятельно.

В продаже в настоящий момент остались лишь билеты стоимостью в 300 тысяч рублей. У петербуржцев таких денег нет.