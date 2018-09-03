жк днепропетровская 37 евродвушка

03 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Трамваи из Петербурга отправляются на выставку в Берлин

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Петербургские трамваи примут участие в международной выставке Иннотранс-2018

Фото: ВК/ Калининский район

На Невском заводе электрического транспорта Санкт-Петербурга изготовили трамваи «Лев» и «Львенок», которые примут участие в международной выставке Иннотранс-2018 в Берлине, сообщает «Петербургский дневник».

Выставка в столице Германии начнется 18 сентября. Утром 3 сентября начнется погрузка рельсового транспорта в Петербурге. Вагоны, как уточняет издание, соответствуют всем современным стандартам.

Вес одного вагона составляет около 20 тонн, поэтому операцию по погрузке составов специалисты считают особым мероприятием.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X