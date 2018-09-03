Трамваи из Петербурга отправляются на выставку в Берлин

Петербургские трамваи примут участие в международной выставке Иннотранс-2018

На Невском заводе электрического транспорта Санкт-Петербурга изготовили трамваи «Лев» и «Львенок», которые примут участие в международной выставке Иннотранс-2018 в Берлине, сообщает «Петербургский дневник».

Выставка в столице Германии начнется 18 сентября. Утром 3 сентября начнется погрузка рельсового транспорта в Петербурге. Вагоны, как уточняет издание, соответствуют всем современным стандартам.

Вес одного вагона составляет около 20 тонн, поэтому операцию по погрузке составов специалисты считают особым мероприятием.