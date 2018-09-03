В России на дорогах появятся динамические знаки

На российских дорогах планируют установить новые знаки

В России на дорогах будут устанавливать знаки ограничения скорости, которые будут автоматически подсказывать водителям оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, пишут «Известия».

Подобные указатели появятся на автомагистралях и скоростных дорогах. Это позволит значительно снизить уровень смертности при ДТП.

Новые знаки обещают сделать электронными. Их стоимость будет в пять-десять раз выше обычных.

Нововведение, как считают власти, приведет к снижению смертности на отечественных трассах практически до нуля.