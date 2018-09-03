жк днепропетровская 37 квартиры

03 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В России на дорогах появятся динамические знаки

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На российских дорогах планируют установить новые знаки

Фото: википедия

В России на дорогах будут устанавливать знаки ограничения скорости, которые будут автоматически подсказывать водителям оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, пишут «Известия».

Подобные указатели появятся на автомагистралях и скоростных дорогах. Это позволит значительно снизить уровень смертности при ДТП.

Новые знаки обещают сделать электронными. Их стоимость будет в пять-десять раз выше обычных.

Нововведение, как считают власти, приведет к снижению смертности на отечественных трассах практически до нуля.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X