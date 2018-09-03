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03 Сентябрь, 2018


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Жителям Петродворцового района предложили обсудить велодорожки

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в: Новости
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В Петродворце новые велодорожки обсудят с петербуржцами

Фото: википедия

В здании Администрации Петродворцового районе Северной столицы сегодня, 3 сентября, пройдет встреча местных жителей с представителями Городского центра управления парковками.

На мероприятии будут подниматься вопросы обустройства в районе велосипедных маршрутов района.

Принять участие в беседе в чиновниками может любой желающий. Начало мероприятия в 18:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Петербурге к середине октября 2018 года появятся две новые велодорожки. Первая – по нечеткой стороне набережной Карповки, втора – между Морским проспектом, Парком 300-летия и Приморским проспектом.

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