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03 Сентябрь, 2018


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12 тысяч тонн грязи увезли с улиц Петербурга в августе

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в: Новости
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В августе Петербург очистили от 12 тысяч тонн мусора

Фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга отчитались об уборке дорог и улиц города в августе 2018 года. Всего за этот месяц дорожники вывезли 10,3 тысяч тонн уличного смета и 1,7 тысяч тонн мусора.

На дороги в августе было выведено 18500 смен специальной техники. Работники ручного труда, в свою очередь, провели на петербургских улицах 30420 смен за месяц. На влажную уборку город потратил около 107 тысяч кубометров воды.

Комитет по благоустройству отметил, что за месяц специалисты отмыли три остановки общественного транспорта и 500 километров уличных ограждений. Помывкой улиц занимались 725 работников ручного труда и 320 единиц техники.

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