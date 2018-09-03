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03 Сентябрь, 2018


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В Петербурге 82 миллиона рублей уйдет на церковь Новодевичьего монастыря

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в: Новости
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Церковь Новодевичьего монастыря обещают сохранить за 82 миллиона

Фото: википедия

Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (СЗД) приступила к поиску подрядчика, который обеспечит сохранность знаменитой церкви Казанской иконы Божьем Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря в Северной столице, пишут «Невские новости».

Церковь была построена в 1908-1912 годах. Она трехпридельная и украшена пятью куполами. В 20-е годы минувшего века храм был закрыт, в нем обосновался склад, а затем его использовали в качестве механического цеха.

Последние годы на территории монастыря идут реставрационные работы. Специалисты занимаются не только внутренней отделкой, но и фасадами строения. На четвертый этап этих работ должно уйти 82,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Работы должны быть завершены к 25 декабря 2018 года.

Напомним, что Церковь Новодевичьего монастыря относится к объектам культурного наследия федерального значения.

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