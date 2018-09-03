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03 Сентябрь, 2018


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На Володарский мост потребовалось оборудование за 17,5 миллиона

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в: Новости
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«Мостотрест» объявил конкурс после ЧП на Володарском мосту

Фото: vk.com/spb_today

Представители «Мостотреста» объявили конкурс на замену оборудования для Володарского моста, на котором 25 августа произошла самопроизвольная разводка. Об этом сообщает «АиФ-Петербург».

Начальная стоимость контракта оценивалась в 17 миллионов 646 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября 2018 года. Подрядчик заменить элементы оборудования системы подъема и разводки переправы.

Следует напомнить, что при самопроизвольной разводке Володарского моста произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека. Специалисты «Мостотреста» с такого времени утверждали, что с переправой все в полном порядке, а теперь объявили конкурс на замену оборудования.

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