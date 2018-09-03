На Володарский мост потребовалось оборудование за 17,5 миллиона

«Мостотрест» объявил конкурс после ЧП на Володарском мосту

Представители «Мостотреста» объявили конкурс на замену оборудования для Володарского моста, на котором 25 августа произошла самопроизвольная разводка. Об этом сообщает «АиФ-Петербург».

Начальная стоимость контракта оценивалась в 17 миллионов 646 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября 2018 года. Подрядчик заменить элементы оборудования системы подъема и разводки переправы.

Следует напомнить, что при самопроизвольной разводке Володарского моста произошло массовое ДТП, в котором пострадали три человека. Специалисты «Мостотреста» с такого времени утверждали, что с переправой все в полном порядке, а теперь объявили конкурс на замену оборудования.