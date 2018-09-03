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03 Сентябрь, 2018


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Новые составы для трамвайного парка Петербурга обойдутся в 470 миллионов

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в: Новости
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В Санкт-Петербурге решили обновить трамвайный парк

Фото: pixabay.com

Пять низкопольных трамваем собирается приобрести СПб ГУП «Горэлектротранс». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на портал госзакупок.

По данным издания, петербургская организация купить трехсекционные составы одностороннего движения на 50 пассажиров. Длина подобного транспорта около 28 метров, в ширина – 2,5 метров.

Начальная стоимость закупки – 467,69 миллиона рублей.

Новые трамваи будут оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и электронным табло.

Победителя аукциона должны определить 20 сентября текущего года.

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