В прудах реки Новой обнаружили 15 мертвых уток

Активисты пожаловались на мертвых птиц в городских прудах

Активисты движения «Красивый Петербург» нашли 15 трупов уток в двух прудах реки Новой. По данным портала «MR7», тушки птиц находятся в «разной степени разложения».

Трупы уток нашли в прудах между улицей Стойкости и проспектом Народного Ополчения. Среди погибших птиц есть и совсем свежие тушки, но есть и скелеты птиц, которые не должны находится в водоемах.

Активисты уже сообщили о своей находке в Управление ветеринарии, Комитет по благоустройству и Комитет по природопользованию. Уточняется, что оставить заявку на уборку мертвых птиц из прудов и рек можно по телефону 417-59-28.