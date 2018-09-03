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03 Сентябрь, 2018


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В прудах реки Новой обнаружили 15 мертвых уток

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в: Новости
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Активисты пожаловались на мертвых птиц в городских прудах

Фото: vk.com/kp_kirovskiy

Активисты движения «Красивый Петербург» нашли 15 трупов уток в двух прудах реки Новой. По данным портала «MR7», тушки птиц находятся в «разной степени разложения».

Трупы уток нашли в прудах между улицей Стойкости и проспектом Народного Ополчения. Среди погибших птиц есть и совсем свежие тушки, но есть и скелеты птиц, которые не должны находится в водоемах.

Активисты уже сообщили о своей находке в Управление ветеринарии, Комитет по благоустройству и Комитет по природопользованию. Уточняется, что оставить заявку на уборку мертвых птиц из прудов и рек можно по телефону 417-59-28.

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