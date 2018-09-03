Фонд имущества получил право распоряжаться почти 80% площадей «Красного Треугольника»

Смольнинский фонд договорился с крупнейшим собственником памятника промышленной архитектуры

Фонд Имущества подписал соглашение УК «Бюро Имущественных Операций» (УК БИО) крупнейшим частным собственником «Красного Треугольника», сообщили в Фонде.

«Соглашение предусматривает координацию по организационным, правовым, экономическим и техническим вопросам, связанным с редевеломпентом территории, и обмен информацией», — говорят в организации.

«Фонд Имущества и УК БИО совместно представляют большую часть собственников всей территории «Красного треугольника», то есть более 166 000 кв.м из имеющихся 200 000 кв.м. Мы ожидаем, что к соглашению присоединятся и иные резиденты «Красного Треугольника», а также заинтересованные инвесторы», — прокомментировал генеральный директор Фонда Имущества Денис Мартюшев.

Напомним, Фонд с прошлого года является оператором развития территории «Красного треугольника», в данный момент он подбирал арендаторов на 90 тыс. кв. м пустующих помещений, активную арендную компанию фонд начал с начала 2018 года, но сумел сдать только 3 тыс. кв. м.

Некоторые из потенциальных арендаторов «Красного Треугольника» начали разрабатывать собственные предложения и готовят ТЭО и презентации проектов на базе площадей «Красного Треугольника». Город, в свою очередь, анализирует первые предложения по развитию территории, подготовленные Архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» по заказу Фонда Имущества в декабре 2017 года. За нее город заплатил, напомним, около 150 млн рублей. Она предполагала возведение офисных и деловых зданий, пешеходной аллеи и общественного пространства.