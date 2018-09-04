Церковный павильон открылся в Ораниенбауме после реставрации

В Ораниенбауме Церковный павильон реставрировали 15 лет

В Ораниенбауме после реставрационных работ, которые длились 15 лет, открылся павильон Большого Меншиковского дворца, сообщает телеканал «Piter.TV».

Инвестором работ выступил банк ВТБ, который и рассказал журналистам о завершении реставрации.

Специалисты занимались воссозданием помещения летней церкви с резным позолоченным иконостасом и восстановлением помещений зимней церкви, где располагается музейная экспозиция.

Церковь была закрыта в 1930-х годах. На ее территории с тех пор находилась мастерская Гидрографического отдела Балтийского флота.