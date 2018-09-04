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04 Сентябрь, 2018


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Российским регионам выделили 3 миллиарда рублей на ремонт дорог

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в: Новости
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Правительство России даст регионам 3 миллиарда на дорожный ремонт

Фото: википедия

Российское правительство решило выделить 2,97 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2018 году, сообщает «АБН».

Средства на ремонт дорожного покрытия получат шесть регионов: республики Алтай и Якутия, Алтайский и Хабаровский края, а также Калужская и Новгородская области.

Выделенные деньги в том числе предназначены на завершение строительства обходной дороги Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку.

Ранее сообщалось, что трасса М-11 Москва-Санкт-Петербург будет полностью открыта в 2019 году.

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