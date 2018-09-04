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04 Сентябрь, 2018


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Петербуржцев предупредили о нашествии лосей

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в: Новости
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Специалисты ожидают, что в Петербург массово начнут приходить лоси

Фото: pixabay.com

Специалисты комитета по природопользованию Смольного отмечают, что в Санкт-Петербург начинают приходить лоси. Со временем крупных животных на дорогах города стане больше, у них начался период размножения.

В комитете отметили, что 3 сентября в промзоне рядом со станцией метро «Обухово» обнаружили лося. Животное усыпили дротиком со снотворным и увезли в лес.

Впрочем, лось, придя в себя, прошел несколько метро и умер. Эксперты уверены, что смертельные травмы он получил в городской среде.

Период размножения, как уточняет «Росбалт», у лосей продлится до конца октября. В это время животные ведут себя активно и зачастую агрессивно. Петербуржцам советуют к ним не приближаться.

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