Пробки вернулись в Санкт-Петербург осенью

Второй рабочий день на этой неделе петербуржцы начали с пробок

Основной период отпусков закончен и на дорогах Петербурга стало больше машин, а значит и вернулись пробки. Крупнейшие заторы дорожный ремонт вызывает на КАД, но средняя загруженность трасс пока не превысила 6 баллов.

Труднее всего утром 4 сентября водителям пришлось на проспекте Культуры, там пробка оценивалась в 8 баллов. На Гражданском проспекте и Витебском проспекта (в сторону центра) также было не просто – 7 баллов.

По шесть баллов «Яндекс.Пробки» зафиксировал на проспектах Маршала Жукова, Стачек и Гражданском.