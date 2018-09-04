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04 Сентябрь, 2018


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Пробки вернулись в Санкт-Петербург осенью

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в: Новости
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Второй рабочий день на этой неделе петербуржцы начали с пробок

Фото: pixabay.com

Основной период отпусков закончен и на дорогах Петербурга стало больше машин, а значит и вернулись пробки. Крупнейшие заторы дорожный ремонт вызывает на КАД, но средняя загруженность трасс пока не превысила 6 баллов.

Труднее всего утром 4 сентября водителям пришлось на проспекте Культуры, там пробка оценивалась в 8 баллов. На Гражданском проспекте и Витебском проспекта (в сторону центра) также было не просто – 7 баллов.

По шесть баллов «Яндекс.Пробки» зафиксировал на проспектах Маршала Жукова, Стачек и Гражданском.

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