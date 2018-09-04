Дорожная полиция Петербурга назвала самые опасные часы для юных пешеходов

Правоохранители Петербурга проанализировали случаи детского травматизма в 2018 году

Сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурге определили, в каком возрасте дети чаще всего попадают в ДТП и что становится их причиной, а также назвали часы и дни наибольшего риска для юных горожан попасть в аварию, сообщает «Петербургский дневник».

По данным издания, с начала 2018 года на дорогах Петербурга в результате аварий погибли 4 ребенка. Еще 432 несовершеннолетних получили различные травмы.

Чаще всего в ДТП страдают дети в возрасте от 7 до 12 лет. 46% аварий с участие детей произошли по вине водителей, которых их перевозили.

Уточняется, что ДТП с участием детей чаще всего происходят в будние дни с 8 до 9 утра и с 16:00 до 19:00. Наиболее аварийный день – это пятница.