Еще один трамвай «Витязь-М» выходит на улицы Петербурга

В Петербурге пассажиры получат еще один новый трамвай

На улицы Северной столицы выходит еще один трамвай «Витязь-М», который станет пятым по счету вагоном этой модели, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Трамвай будет курсировать по маршруту №10 на севере Петербурга.

Уточняется, что у вагонов «Витязь-М» низкий пол, просторный салон и широкие двери. Система этого общественного транспорта включает в себе медиакомлекс, раздающий беспроводной Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что новые составы для трамвайного парка Петербурга обойдутся в 470 миллионов рублей.