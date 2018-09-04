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04 Сентябрь, 2018


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Еще один трамвай «Витязь-М» выходит на улицы Петербурга

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в: Новости
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В Петербурге пассажиры получат еще один новый трамвай

Фото: википедия

На улицы Северной столицы выходит еще один трамвай «Витязь-М», который станет пятым по счету вагоном этой модели, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Трамвай будет курсировать по маршруту №10 на севере Петербурга.

Уточняется, что у вагонов «Витязь-М» низкий пол, просторный салон и широкие двери. Система этого общественного транспорта включает в себе медиакомлекс, раздающий беспроводной Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что новые составы для трамвайного парка Петербурга обойдутся в 470 миллионов рублей.

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