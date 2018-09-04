Албин поручил ускорить изменение в законах для строительства дорог

В Петербурге ускорят изменение в законодательстве для строительства дорог в новых кварталах

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил ускорить несение поправок в городские законы о градостроительной деятельности и планировке территорий для более эффективного развития дорог в новых кварталах Северной столицы, пишет «Коммерсант».

Речь идет оп правка в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и постановление правительства города №438 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке документации по планировке территории».

Градостроительный кодекс РФ позволяет субъектам при утверждении проектов планировки территорий регулировать поэтапное освоение территорий, подписывая «дорожные карты». Этот механизм должен обеспечить одновременный ввод как жилых, так и социальных объектов и повлиять на транспортную инфраструктуру.

Эксперты уверены, что при ежегодном вложении в возведение жилья на уровне от 500 миллиардов рублей, расходы на строительство дорог составят 18 миллиардов рублей, что повысить доступность новых живых кварталов для транспорта.