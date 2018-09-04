На выходных трамваи №61 и №100 пойдут по-другому

Трамваи №61 и №100 изменят маршрут в ближайшие выходные
На проспекте Просвещения в Петербурге у дома №72 от проспекта Культуры до Светлановского проспекта начинается ремонт тепловых сетей.
Он продлится с 01:30 8 сентября до 04:30 10 сентября. На это время трамвайное движение по участку будет полностью закрыто, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».
Трамвай №61 отправится от конечной станции «Проспект Культуры» по проспекту Культуры и по действующей трассе до конечной станции «Станция метро Выборгская».
Трамвай №100 пойдет от конечной станции «Суздальский проспект» по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения и по действующей трассе до конечной станции «Ручьи».
Ранее сообщалось, что на улицы Петербурга выходит еще один трамвай «Витязь-М».