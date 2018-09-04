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04 Сентябрь, 2018


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На выходных трамваи №61 и №100 пойдут по-другому

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в: Новости
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Трамваи №61 и №100 изменят маршрут в ближайшие выходные

Фото: википедия

На проспекте Просвещения в Петербурге у дома №72 от проспекта Культуры до Светлановского проспекта начинается ремонт тепловых сетей.

Он продлится с 01:30 8 сентября до 04:30 10 сентября. На это время трамвайное движение по участку будет полностью закрыто, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай №61 отправится от конечной станции «Проспект Культуры» по проспекту Культуры и по действующей трассе до конечной станции «Станция метро Выборгская».

Трамвай №100 пойдет от конечной станции «Суздальский проспект» по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения и по действующей трассе до конечной станции «Ручьи».

Ранее сообщалось, что на улицы Петербурга выходит еще один трамвай «Витязь-М».

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