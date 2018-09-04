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04 Сентябрь, 2018


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В Петербурге распродадут билеты в театры

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в: Новости
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В Санкт-Петербурге стартует акция «Культурный четверг»

Фото: kremlin.ru

В Петербурге 6 сентября стартует акция «Культурный четверг», в ходе которой билеты на спектакли и концерты будут продавать со скидкой до 50%. Об этом сообщает «АБН».

По данным агентства, распродажа продлится в течение трех дней – с 10:00 6 сентября до 23:50 8 сентября. Уточняется, что это первый «Культурный четверг» в новом театральном сезоне.

Получить скидку до 50% смогут все участники акции, которые получат промокод на странице «Культурного четверга» на сайте bileter.ru.

В 2017 году за три часа со старта акции «Культурный четверг» было реализовано 36,5 тысячи билетов.

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