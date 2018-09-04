Полигон с твердыми отходами губит почву и загрязняет воздух у Колтушей

Полигон «Северная Самарка» вредит экологии у Колтушей, заявил Резник

Депутат Максим Резник подвел итоги проверки Росприроднадзора в районе Колтушей и микрорайона Кудрово. Эксперты выяснили, что полигон твердых бытовых отходов «Северная Самарка» загрязняет там воздух и почку, пишут «Невские новости».

Резнику передали результаты измерений и других исследований, которые показывают превышение загрязняющих веществ в воздуха на юге полигона, а также почвы неподалеку от СНТ «Эскалатор».

Теперь депутата просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию губернатора 47-го региона Александра Дрозденко и областную прокуратуру.