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04 Сентябрь, 2018


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Полигон с твердыми отходами губит почву и загрязняет воздух у Колтушей

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в: Новости
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Полигон «Северная Самарка» вредит экологии у Колтушей, заявил Резник

Фото: википедия

Депутат Максим Резник подвел итоги проверки Росприроднадзора в районе Колтушей и микрорайона Кудрово. Эксперты выяснили, что полигон твердых бытовых отходов «Северная Самарка» загрязняет там воздух и почку, пишут «Невские новости».

Резнику передали результаты измерений и других исследований, которые показывают превышение загрязняющих веществ в воздуха на юге полигона, а также почвы неподалеку от СНТ «Эскалатор».

Теперь депутата просит обратить внимание на сложившуюся ситуацию губернатора 47-го региона Александра Дрозденко и областную прокуратуру.

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