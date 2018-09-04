Главный синоптик Петербурга пообещал лето до конца недели

Теплая погода останется в Санкт-Петербурге минимум до конца недели

Первая неделя осени 2018 года не обещает петербуржцам и гостям Северной столицы никаких существенных изменений. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика города на Неве Александра Колесова.

По его словам, в ближайшие дни будет тепло, а также пройдут кратковременные дожди, которые к существенному похолоданию не приведут. В целом погода будет стабильной, Петербург обойдется без аномалий, уточнил специалист.

Колесов также добавил, что прогноз на всю осень текущего года не предвещает никаких неожиданных погодных перемен.

Сегодня, 4 сентября, в Петербурге ожидается гроза и +23 градуса.