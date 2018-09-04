Власти Петербурга обсудили перспективы туристического сбора

В Смольном обсудили перспективы введения туристического сбора

В Петербурге состоялась рабочая встреча представителей городского правительства, общественных туристических компаний и гостиничного бизнеса. В ходе мероприятия обсуждалось введение туристического сбора, пишет пресс-служба комитета по развитию туризма Северной столицы.

Предполагается, что ставка туристического сбора составит около 2% от стоимости той или иной услуги. Она соответствует уровню, который применяется в ряде европейских государств.

«Ставка в 1-2 процента нам видится вполне разумной величиной. Устанавливая на федеральном уровне максимальную планку, мы дальше сможем решать, какую ставку турсбора установить в Петербурге», — сказал председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Он также добавил, что введение для введения сбора необходимо проработать этот вопрос на федеральном уровне. Инициативу могут рассмотреть на Госсовете.

Как уточняет портал «Город+», на совещании обсуждали и фиксированность ставки туристического сбора, а также с кого будет собираться этой сбор – только с иностранцев или со всех туристов. Отдельный пункт переговоров – льготные категории граждан, инвалидов и детей могут от сбора освободить.