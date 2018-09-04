Смольный будет решать вопросы незаконной перепланировки нежилых помещений

В Петербурге создадут рабочую группу по вопросу незаконной перепланировки

На еженедельном совещании с участие глав районов Санкт-Петербурга, которое 4 сентября прошло в Смольном, обсуждался вопрос несогласованной перепланировки зданий, которая влечет за собой не только опасность для коммуникаций, но и для петербуржцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Борьба с незаконными перепланировками ведется давно, так ка подобные работы приводят к нарушению строительных норм, отметил глава Центрального района Андрей Хлутков.

Особое опасение у властей вызывает перепланировка нежилых помещений в жилых домах. В ходе подобных работ подвальные помещения углубляются и частично демонтируются несущие стенки зданий.

Вице-губернатор Константин Серов, который провел совещание, поручил создать специальную рабочую группу по этому вопросу, которая должна ориентироваться на опыт других регионов России.